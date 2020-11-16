集團純利預期大幅減少，主要乃由於就建築工地工人的員工成本大幅增加約1,840萬元或約72%所致，惟集團同期收益增長較小，約為9%；鑑於未能達致若干建築項目要求的建築工

程進度，集團建築工程延誤導致延遲向集團若干客戶開具帳單，因此於報告期，就該等建築項目確認較少收益；及兩個現有項目於報告期處於完工階段，而經客戶證明的實際收益較產生的實際成本為低。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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