縮短新股周期　李小加：不用支付無必要的孖展利息

新股結算周期若能大幅縮減，銀行及券商向散戶借出新股孖展的收入或會因而大減。李小加指出，現時的凍資制度中有大筆資金是沒有實際必要，相信小投資者日後不用付出沒有必要的利息，直言「相信銀行、券商、大戶，不會非得要賺老百姓這一點點少錢。」

他坦言，個人希望能更快推出，惟新股整個流程牽涉眾多市場參與者，需要時間與各方商討，取得各參與者理解改革的原因及他們的利益不會受到太大影響。加上監管機構需要時間去了解程序，確保當中的風險可控，同時改革當中需要大量的技術開發。他又指，今年本港有不少大規模新股，特別是中概股回歸。由於中概股已在第一上市市場交易，若定價與上市日有太長時間，當中的風險很嚴重，凸顯出改革的重要性。

李小加形容，交易所為市場的前鋒及後衞，不單要領導市場前進，同時要兼顧大小投資者。在現階段的準備過中，認為2022年第二季推出平台為最合適時機。不過，但若市場準備就緒，有望提早推出。

另外，由於所有認購資料一提交至平台，會即檢查資料有否重複申請。港交所創新及數據實驗室主管Lukas Petrikas指，推出FINI可統一所有公開發售認購渠道的認購人身份識別規定，以確保公平及一致性。而投資者的身份識別，做法與滬深港通北向交易投資者識別碼制度的做法類似，相信能有效防止重複認購的問題。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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