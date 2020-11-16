李嘉誠及李澤鉅增持長實 斥資1700萬元
2020年11月16日 17:24
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港交所股權披露顯示，長和系資深顧問李嘉誠和主席李澤鉅增持長實集團(01113)，總斥資1,700.64萬港元。長實回覆傳媒查詢時表示，李嘉誠基金會有限公司於11月10、11、12及13日，以平均價40.3542元、42.36元、41.8909元及41.27元購入長實集團共41萬股。
因此，根據證券及期貨條例，李嘉誠被視作持有長實集團之權益由35.74%增至35.75%；李澤鉅由35.81%增至35.82%。
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