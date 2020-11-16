台積電5納米晶片每月產量邁向10萬大關

據台灣媒體報道，由於客戶需求殷切，全球最大的晶圓代工半導體製造廠台積電的5納米制程晶片的每月產能已從先前8萬塊加速衝刺，邁向10萬大關，其量產良率爬升速度較7納米大幅跳升。

近期台積電四大主力客戶，包括蘋果公司、高通、英偉達、聯發科近期大舉追加訂單，提高備貨量，台積電5納米、7納米先進製程產能滿載。不過，在持續供不應求下，部分訂單已排隊至2021年下半年。

另外，台積電主力7納米等先進製程也持續受惠服務器、遊戲機新品與新平台應用需求旺盛，成為今年第4季至明年上半年穩健貢獻的另一大動能。

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