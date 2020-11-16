澳洲央行：料經濟明年下半年返疫前水平　現非加息時候

澳洲央行行長洛威表示，儘管澳洲正處於經濟復甦中，但還有包括低人口增長等幾個因素，可能會損害經濟。他又提到，現在不是加息的時候。

該行預計，經濟要到明年下半年才能恢復到新冠疫情大流行前的水平，失業率預計將在這段時間內保持高位。

洛威表示，近期數據好於預期，病毒限制措施緩和提振了信心，若衞生領域有更多好消息，將可能實現更快速的反彈，他指未來的挑戰更可能是創造就業。

此外，他認為目前不是加息的時候，強調極不可能採用負利率，只有在全球主要國家都採用負利率的情況下才會考慮。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，扎根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020