美國散戶再次戰勝市場　全靠兩個簡單邏輯...

外國媒體報道，自美股3月觸底以來，美國散戶的投資回報再次戰勝大市及華爾街的對沖基金。

高盛數據顯示，在今年這樣市場極其動盪的一年裏，新手交易者最喜歡的股票飆升了56%，回報率比標指還高出45個百分點，同時也比對沖基金所青睞股票的回報率高出一倍。

分析認為，兩個理由可以解釋為何今年散戶的收益要遠超專業投資者。首先，由於疫情封鎖，美國散戶有充足的時間，也不缺資金(政府補助)，因此，大部分散戶在3月底的時候進場，恰好買在最低點。

其次，他們都相信，美股市值5美元以下的股票已經變得相當便宜，而1美元的股票一定是最值得購買的「便宜貨」，然而這種簡單粗暴的策略居然成功了。

數據顯示，自3月23日美股觸底後，羅素3000指數中有超過420隻股票的價格低於5美元，這些股票至今平均上漲了124%，而股價高於5美元的公司只平均上漲了74%。

BTIG首席股票和衍生品策略師Julian Emanuel也指出，年輕散戶之所以能夠「戰勝市場」，僅僅是因為他們不會考慮那麼多其他因素，而是選擇跟隨趨勢。

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