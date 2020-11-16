新盤動向：SEA TO SKY已套現逾101億 新增商場購物券優惠
2020年11月16日 18:12
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郭子威（左）
將軍澳臨海新盤持續熱銷。長實集團(01113)旗下日出康城SEA TO SKY，截至昨日(15日)共售出964伙，套現逾101億元，當中三、四房戶佔490伙。隨區內大型商場分階段陸續開幕，發展商特別推出全新「親海樂活」禮賞，凡於11月20日起至明年1月3日期間購買指定三及四房單位的買家，可分別獲贈價值3萬及4萬元的商場現金禮券，名額僅25個。
長實地產投資董事郭子威表示，項目早前售出2座61樓A室，實用面積808方呎，成交呎價19,821元，創出項目新高紀錄。
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