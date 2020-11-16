港鐵3大商場聯合推出聖誕節消費獎賞
2020年11月16日 18:13
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港鐵公司(00066)旗下3大商場，包括九龍灣德福廣場、青衣青衣城及將軍澳PopCorn聯合推出「禮」遇聖誕，由11月16日至2021年1月3日，一連7個星期送出總值過千萬港元的港鐵商場現金禮券，用指定信用卡簽帳，更可即時獲贈高達300元的港鐵商場現金禮券獎賞。
至於MTR Mobile App登記用戶期間在上述商場內指定商戶類別，包括時裝、童裝、皮鞋及手袋、視光用品、運動用品、美容、電器及電訊、鐘錶及首飾等，累積消費滿1,800元，獲送200元港鐵商場現金禮券。
此外，該App登記用戶於11月23日至2021年1月10日期間，於同日參與同一推廣活動的港鐵商場(包括德福廣場、青衣城、PopCorn及將軍澳The LOHAS康城)，使用指定信用卡累積淨額簽帳滿1,500元或以上，即可獲港鐵商場50元現金禮券。淨額簽帳滿5,000元或以上，即可獲250元現金禮券，每人每日最高可獲高達300元禮券。
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