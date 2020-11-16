銀行要跑數！中銀香港減按息至H加1.3厘
2020年11月16日 19:24
東網電視更多新聞短片
市場消息人士透露，中國銀行(香港)(02388)削減H按按息，貸款額介乎200萬元至400萬元，最新H按利率為H加1.4厘，早前貸款額少於300萬元的按息為H加1.5厘。至於貸款額介乎400萬元至1,000萬元，最新按息為H加1.3厘。
星之谷按揭行政總裁莊錦輝表示，估計因年尾，銀行開始要跑2021年按揭數，而港元拆息創歷史低位，按揭的邊際利潤改善，銀行有下調H按息差的空間。
他並指，按證公司的定息按揭計劃成為傳統銀行H按的競爭對手，加劇銀行減息壓力，估計未來銀行會進一步減按息和加回贈，按息可重現去年H加1.23厘的低水平。
--------------------------
本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》上市公司，扎根香港廿三年，專業可靠。
只須一個電話，滿足您資金需要
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020