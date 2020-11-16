銀行要跑數！中銀香港減按息至H加1.3厘

星之谷按揭行政總裁莊錦輝表示，估計因年尾，銀行開始要跑2021年按揭數，而港元拆息創歷史低位，按揭的邊際利潤改善，銀行有下調H按息差的空間。

他並指，按證公司的定息按揭計劃成為傳統銀行H按的競爭對手，加劇銀行減息壓力，估計未來銀行會進一步減按息和加回贈，按息可重現去年H加1.23厘的低水平。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，扎根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020