新盤UPDATES：九龍醞釀大型新盤搶客戰
2020年11月16日 20:04
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繼新界區爆發大型新盤搶客混戰後，九龍市區多個項目亦全速籌備於短期內正面對撼，預計快將陸續公布開價及開放示範單位，料將推動一手交投氣氛保持熾熱。
●啟德MONACO目標下月開售 最細面積約280方呎
新盤戰線擴展至九龍市區。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO屬同系KAI TAK HARBOUR系列，項目共有646個單位，首期設399伙，間隔開放式至3房，實用面積約280至約760方呎，兩房或以下佔約7成。希望短期內獲批預售樓花同意書，計劃12月內開售。
他指出，樓盤不少單位可享維港或啟德河景，售價參考同區一手盤，例如同系OASIS KAI TAK近期成交呎價2.7萬至逾3萬元，該盤現時僅餘少於20伙未售。
該公司市務助理總經理陳惠慈稱，項目提供雙會所，住戶隨時可享完善設備。另方面，集團於今年首3季已售出986伙，套現111億元，主要來自將軍澳各個項目。
●尖沙咀本木樓書上網 標準單位最細233呎
大批新盤蜂擁部署出籠。恒基地產(00012)旗下尖沙咀新盤本木，樓書已剛上載至樓盤網站，預計將於月內開售。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，項目提供172個住宅單位，地下及1樓提供建築面積逾10,000方呎商舖，地庫亦設有兩層停車場共43個車位。
單位間隔多元化，涵蓋開放式至三房，其中開放式標準單位實用面積介乎233至256方呎， 一房標準單位實用面積由335至378方呎，而兩房標準單位實用面積則為511方呎，而三房標準單位實用面積由721至752方呎。
整體單位佔約50%為一房戶，開放式戶佔約15%，而兩房及三房單位則佔約25%，特色單位佔 10%。
●SEA TO SKY已套逾101億 新增商場購物券優惠
將軍澳臨海新盤持續熱銷。長實集團(01113)旗下日出康城SEA TO SKY，截至周日(15日)共售出964伙，套現逾101億元，當中3、4房戶佔490伙。隨區內大型商場分階段陸續開幕，發展商特別推出全新「親海樂活」禮賞，凡於11月20日起至明年1月3日期間購買指定3及4房單位的買家，可分別獲贈價值3萬及4萬元的商場現金禮券，名額僅25個。
長實地產投資董事郭子威表示，項目早前售出2座61樓A室，實用面積808方呎，成交呎價19,821元，創出項目新高紀錄。
●蔚藍東岸料日內開價及開放示範單位
五礦地產(00230)營銷及市務總監方俊表示，油塘蔚藍東岸的樓書將於日內上網，最快本周三開放示範單位及最快本周四開價。是次將設3種間隔示範單位，包括1房、2房及3房。他透露，首批將推出不少於2成單位，涉約138伙，售價參考項目附近一、二手物業價錢。
他透露，項目會所連綠化園林空間面積共近5萬方呎，提供25米室外無邊際泳池、室內泳池及健身中心等完善設施。
●柏傲莊II首錄4宗交易告吹個案
據一手銷售資訊網資料，新世界發展(00017)旗下持續熱銷的沙田大圍站項目柏傲莊II，首度錄得4宗交易告吹個案。該批單位均屬本月7日首輪銷售時沽出，每戶成交價介乎651.9萬至1,160.4萬元，合共成交金額3,341.2萬元，剛已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。
●匯璽III高層大宅5436萬元沽出
各區新盤續錄大額承接。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽III，剛售出7座45樓A室大單位，實用面積1,513方呎，成交價5,436萬元，料創項目新高，呎價35,929元。
●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY連沽兩伙 共涉2564萬
遠中集團持有的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，剛連錄2宗成交，單位為5F及10F，同樣屬1房間隔，成交價合共2,564.4萬元，買家同樣採用「1440 GO」先住後付付款計劃。
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