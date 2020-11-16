新盤UPDATES：九龍醞釀大型新盤搶客戰

繼新界區爆發大型新盤搶客混戰後，九龍市區多個項目亦全速籌備於短期內正面對撼，預計快將陸續公布開價及開放示範單位，料將推動一手交投氣氛保持熾熱。

●啟德MONACO目標下月開售 最細面積約280方呎

新盤戰線擴展至九龍市區。會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下啟德MONACO屬同系KAI TAK HARBOUR系列，項目共有646個單位，首期設399伙，間隔開放式至3房，實用面積約280至約760方呎，兩房或以下佔約7成。希望短期內獲批預售樓花同意書，計劃12月內開售。

他指出，樓盤不少單位可享維港或啟德河景，售價參考同區一手盤，例如同系OASIS KAI TAK近期成交呎價2.7萬至逾3萬元，該盤現時僅餘少於20伙未售。

該公司市務助理總經理陳惠慈稱，項目提供雙會所，住戶隨時可享完善設備。另方面，集團於今年首3季已售出986伙，套現111億元，主要來自將軍澳各個項目。

●尖沙咀本木樓書上網 標準單位最細233呎

單位間隔多元化，涵蓋開放式至三房，其中開放式標準單位實用面積介乎233至256方呎， 一房標準單位實用面積由335至378方呎，而兩房標準單位實用面積則為511方呎，而三房標準單位實用面積由721至752方呎。

整體單位佔約50%為一房戶，開放式戶佔約15%，而兩房及三房單位則佔約25%，特色單位佔 10%。

●SEA TO SKY已套逾101億 新增商場購物券優惠

長實地產投資董事郭子威表示，項目早前售出2座61樓A室，實用面積808方呎，成交呎價19,821元，創出項目新高紀錄。

●蔚藍東岸料日內開價及開放示範單位

他透露，項目會所連綠化園林空間面積共近5萬方呎，提供25米室外無邊際泳池、室內泳池及健身中心等完善設施。

●柏傲莊II首錄4宗交易告吹個案

●匯璽III高層大宅5436萬元沽出

●EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY連沽兩伙 共涉2564萬

遠中集團持有的黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY，剛連錄2宗成交，單位為5F及10F，同樣屬1房間隔，成交價合共2,564.4萬元，買家同樣採用「1440 GO」先住後付付款計劃。

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