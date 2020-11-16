食胡！時富金融沽騰訊、京東、美團速賺4球

時富周一(16日)收市後刊發公告，指其於當日出售3.5萬股騰訊、6.6萬股美團及4.6萬股京東，總代價(不包括印花稅及相關開支)分別約2,080萬、2,110萬股1,650萬元。該批股份均為11月9至16日期間買入，其中騰訊和京東沽售股數與之前公布的一樣，而美團的沽售股數更多於當日公告。

董事會認為，出售上述騰訊、美團及京東股份後，扣除印花稅和相關費用，將於截至2020年12月31日止年度實現約80萬、約191萬及約190萬元帳面收益。公司擬將出售事項所得款項，用於將在機會來臨時作任何其他吸引投資，或作一般營運資金。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，扎根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020