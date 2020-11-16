CENTRAL PEAK逾3.36億沽兩伙　呎價最高逾8.1萬元

其中Alpex I的5樓Manor A，實用面積2,125方呎，連兩個位成交價逾1.72億元，呎價81,224元，料創東半山分層住宅新高。而Manor B面積2,080方呎，連車位成交價逾1.63億元，折合呎價78,750元。該盤亦將推出4伙於12月起標售。

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