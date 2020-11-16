傳內地評估企業債務危機　惟不意味出手救助

上周接連內地企業陷入債務「爆雷」的危機，令市場大為震驚。外電引述知情人士指，中國國務院已做出指示，要求相關部門評估市場信用情況，以確保不會出現溢出效應、跨市場或系統性金融風險，維護金融市場穩定。

消息指出，監管部門尤擔心負面訊息在市場上傳播對市場情緒的影響，一旦出現風險傳染情況，監管機構將有應對預案。惟目前尚不清楚當局是否有成型的方案。報道又指，內地高層要求如有需要，應採取相關措施，但不意味政府一定需要救助任何企業。

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