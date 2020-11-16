壹傳媒半年虧損1.44億元 數碼業務續蝕
2020年11月16日 20:57
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業績表現持續差劣的壹傳媒(00282)公布，截至2020年9月30日止6個月錄得收益5.69億元；股東應佔虧損1.44億元，每股基本虧損5.5港仙；不派息。融資費用增加1.56倍至1,420.5萬元。
期內印刷業務分部的總收益為2.66億元，按年減少19.6%；分部虧損為1.02億元；數碼業務分部的分部虧損為3,170萬元。
另外，集團披露於2020年9月30日，其出版業務一般運作過程中招致香港及台灣之多宗法律訴訟，因而承擔或然負債，集團已累計撥備4,580萬元。
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