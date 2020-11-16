樓價UPDATES：11月東涌二手交投增逾50%

二手業主群起劈價，「谷起」東涌區二手交投，11月份全區交投增逾50%。區內指標映灣園套三房戶，減價25萬元即沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島8座低層C室，實用面積約811方呎，兩房間隔，擁全海景觀，議價後以1,338萬元易手，實用呎價約16,498元，新買家為同區租客，故斥資入市自用，原業主於2007年10月以約570萬元購入，轉手帳面獲利約768萬元，物業升值約135%

●鰂魚涌太古城11月暫錄12宗成交，其中東海閣低層B室，實用面積約723方呎，三房間隔，以1,480萬元成交，實用呎價約20,470元，新買家為同區用家，斥資入市自用，原業主於2000年4月份以約420萬元入市，轉手獲利約1,060萬元，物業升值逾2.5倍。

●鰂魚涌南豐新邨11月錄得5宗買賣，平均實用呎價17,428元，其中9座中層C室，實用面積391方呎，兩房間隔，以708萬元易手，實用呎價18,107元，原業主於2010年12月以328萬元買入，持貨10年，帳面獲利380萬元，單位升值約116%。

●銅鑼灣美漢大廈中層I室，實用面積308方呎，一房間隔，附有裝修，以458萬元連租約易手，實用呎價14,870元，新買家屬於收租投資客，單位以12,500元租出，租金回報3.3厘，原業主於2012年5月以358萬元買入，持貨8年，帳面獲利100萬元。

●西區縉城峰2座高層A室，實用面積878方呎，套三房間隔，剛以2,615萬元易手，實用呎價29,784元，原業主於2011年5月以2,343萬元買入，持貨9年，帳面獲利272萬元，單位升值近12%。

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九龍區

●將軍澳廣場7座中層G室，實用面積442方呎，兩房間隔，上月放盤，原先開價760萬元，終一口氣減價25萬元，減幅3.3%，最終以735萬元沽出，實用呎價16,629元，原業主於2008年5月以257.8萬元購入單位自住至今，持貨12年至今轉售，帳面獲利477.2萬元，單位期內升值近1.9倍。

●茶果嶺麗港城11月暫錄15宗買賣，包括32座低層F室，實用面積517方呎，兩房間隔，開價730萬元，放盤兩個月，現以705萬元成交，實用呎價13,636元，原業主於2010年10月以300萬元買入單位，持貨10年，現轉手帳面獲利405萬元離場。

●紅磡都會軒2座低層16室，望內園景，兩房間隔，實用面積約474方呎，兩個月前以880萬元連租約放盤，其後獲區內客接洽，議價後減價30萬元，以約850萬元成交，實用呎價約17,932元，新買家為長線投資客，由於物業有租客居住，在「無睇樓」情況下連租約入市 。

●大角咀大同新邨Q座中低層6室，一房間隔，望樓景，實用面積約260方呎，以約11,500元放租1個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價500元，以11,000元租出，實用呎租約42.3元，新租客為情侶，睇樓1次即決定承租。

●西九四小龍本月暫錄15宗成交，長沙灣泓景臺暫錄6宗，平均實用呎價18,058元，其中8座低層E室，實用面積434方呎，兩房間隔，望開揚市景，買賣雙方議價後以763萬成交，實用呎價17,581元，新買家為外區客，考慮片刻即決定入市。

●長沙灣昇悅居7座高層H室，實用面積491方呎，兩房間隔，獲外區用家承接，成交價878.8萬元，實用呎價約17,898元，原業主於2009年4月以279萬元購得，轉手帳面大幅獲利599.8萬元，升值逾2倍。

●荔枝角美孚新邨3期百老滙街45號中層A室，實用面積652方呎，套三房房間隔，望內街景，一口價以860萬元易手，略低於市價3%，實用呎價13,190元，原業主於2012年2月以465萬元買入，持貨8年，現轉手帳面獲利395萬元，單位升值85%。

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新界區

●東涌區半個月50宗二手買賣，較上月同期多52%，剛過去的周末連錄11宗，映灣園12座高層H室，實用面積928方呎，套三房連儲物房間隔，享開揚機場海景，叫價990萬元，獲外區換樓客垂青，議價後以965萬元成交，實用呎價10,399元，共減25萬元或2.5%，原業主於2010年7月以488萬元買入，持貨10年，帳面獲利477萬元，單位期內升值98%。

●東涌海堤灣畔3座高層C室，實用面積約521方呎，兩房間隔，新買家早前考慮以675萬元承接同座高層C室單位，惟最終未能成事，有見上址樓層相若，景觀開揚，睇樓兩次即決定承接，原業主開價約730萬元放售，雙方數度議價後終以680萬元成交，實用呎價約13,052元。

●青衣盈翠半島3座低層E室，實用面積約676方呎，套三房間隔，望內園景，以叫價1,150萬元放盤，經議價後減價60萬元或約5.2%，最後以1,090萬元成交，實用呎價約16,124元，原業主於1998年6月以約375.1萬元購入上述單位，持貨約22年，轉手帳面獲利約714.9萬元，物業升值近1.9倍，該盤11月累錄6宗買賣，平均實用呎價約16,946元。

●屯門盈豐園2座低層A室，實用面積390方呎，兩房一廳間隔，累減10萬元，獲新買家以438萬元購入自用，實用呎價11,231元，原業主於2017年以約338萬元購入，轉手帳面獲利100萬元。

●屯門龍成花園3座中層A室，實用面積623方呎，套三房間隔，原業主增加議幅，由放盤至成交累積減價達110萬，終獲買家即睇即買，以670萬元購入自用，實用呎價10,754元。

●元朗周末錄得8宗二手買賣，較對上一周減少2宗，其中YOHO Town第9座中層B室，實用面積545方呎，三房間隔，叫價810萬元，減價12萬元，以798萬元沽出，實用呎價14,642元，新買家為上車客，原業主則於2003年7月以144萬元買入，持貨17年轉售，帳面獲利654萬元，單位期內大幅升值4.5倍。

●粉嶺花都廣場11月暫錄約7宗買賣，包括10座低層G室，實用面積526方呎，三房間隔，以626.8萬元獲承接，實用呎價11,916元，原業主於2012年以353萬元購入，持貨8年沽出帳面獲利273.8萬元離場，單位升值約77.6%。

●沙田蔚景園1座低層A室，實用面積459方呎，兩房間隔，日前以725萬元易手，實用呎價15,795元，原業主則於2003年以119萬元購入，持貨17年，是次沽出帳面獲利約606萬元離場，單位升值約5.1倍。

●西貢早禾山莊單號屋全幢村屋，四房間隔，享山景，連天台，原先開價1,880萬元，以1,800萬元沽售，減幅4.3%，原業主為外籍人士於2012年6月購入上址，當時作價1,230萬元，持貨8年至今沽售，帳面獲利570萬元，單位期內升值46%。

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