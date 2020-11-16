【悲情樓市】屯門星堤帳蝕140萬　公屋價重返8年前

二手業主為求盡快出貨，不惜蝕讓離場。其中屯門星堤特色戶連車位售1,488萬元，原業主持貨約8年，帳面蝕逾140萬元離場。

世紀21天生置業阮志堅稱，上述單位為3座四房戶，實用面積約1,286方呎，設內置樓梯直達逾千方呎天台，放盤約9日共劈價162萬元，獲睇樓僅兩次的外區客承接自用，單計住宅售價1,288萬元，呎價約10,016元，低市價約12%。原業主於2012年3月共以約1,631萬元購入。

何文田皓畋再錄貶值個案。消息透露，該盤9座低層戶，實用面積581方呎，以1,050萬元易手，呎價18,072元，單位3年多貶值約3%。

移民潮掀起，續成為樓市劈價主因。中原鍾宏遠指，屯門慧景閣高層G室兩房戶，原業主打算移民，議價後降價75萬元或近12%後，以575萬元沽出，呎價12,156元。

●嘉湖山莊呎售9295元

而同屬新界西北區藍籌的天水圍嘉湖山莊，成交呎價仍低於一萬元。祥益林家倫表示，景湖居6座低層套三房戶，實用面積638方呎，上月底才叫價630萬元放售，原業主睇淡後市下，劈至593萬元沽出，呎價9,295元。

事實上，業主「落價」配合，二手交投回升。綜合市場資料，11月上半月10大屋苑錄逾140宗買賣，較上月同期增逾20%，當中6個項目平均價向上，個別優質戶價格做好。中原周德龍稱，紅磡黃埔花園9期7座高層戶減40萬元後，以1,760萬元創近期新指標，呎價19,753元。美聯范浩銘指，鰂魚涌太古城東海閣低層B室三房戶，以1,480萬元沽，實用呎價約20,470元。

●顯徑邨3年首跌穿200萬

未補價第二市場樓價隨大市回落，沙田公屋顯徑邨一個單位，本月僅以198萬元售，為該盤自2017年10月以來，再錄樓價低於200萬元成交。

房委會資料顯示，上址為低層單位，實用面積381方呎，成交呎價約5,197元。事實上，一個同面積低層單位，6月售價曾達240萬元，約5個月期間樓價跌約17.5%。據悉，是次屬自行議價交易。

●利東邨僅售100萬

至於港島公屋王鴨脷洲利東邨，樓價亦險守1球。該會資料，項目一個高層實用面積296方呎單位，上月僅售100萬元，呎價3,378元，但有關交易同屬自行議價。資料顯示，同面積單位2012年曾售100萬元，樓價重返8年前，呎價為期內新低。

事實上，本月公屋及居屋第二市暫錄21宗成交，較上月同期多兩宗。但10月份全月暫錄約169宗同類市場成交，按月減28.7%，期內錄至少11宗售價低於200萬元。居屋方面，新居屋二手市續受追捧，荃灣尚翠苑上月錄7宗成交，元朗宏富苑則錄至少3宗。

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