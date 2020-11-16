中興通訊26億購中興微餘下股權 擬配股研5G晶片
2020年11月16日 22:04
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中興通訊(00763)早前宣布向投資公司恒健欣芯及匯通融信收購從事晶片設計的中興微電子約18.82%股份，以全資控制中興微，現確認總代價為26.1億元(人民幣‧下同)，透過向兩企發行約8,476萬股中興A(000063.SZ)支付，每股發行價為30.8元，相當於中興目前已發行股份的1.84%。
而由於上述交易落實，中興亦會推進配發A股集資最多26.1億元，所得款項一半用於研發5G關鍵晶片，一半補充流動資金。
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