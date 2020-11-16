和諧汽車︰控股股東無質押公司股份
2020年11月16日 22:11
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被沽空機構博力達思研究(Bonitas Research)狙擊的和諧汽車(03836)再發公告，澄清董事會經向控股股東兼主席馮長革全部股票的存託機構核實後證明，截至上周五(13日)止，馮氏存放於存託機構的股票，全部未有質押，完全不存在博力達思所謂控股股東未披露的股票質押。
而截至2020年11月16日止收市，於本年度，馮長革已通過其成立之信託的受控制法團Eagle Seeker Company Limited以及個人於市場已累計增持26次合計1,726.5萬股和諧汽車，不排除未來繼續增持的可能。
該公司又稱，博力達思發布的報告中的相關指控是錯誤、捏造、毫無事實根據，疑與第三方串通，打壓公司、損害公司名譽、獲取不正當利益，公司再次予以強烈譴責。同時，公司已委託律師對其開展法律行動，依法追究其法律責任。
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