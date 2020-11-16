和諧汽車︰控股股東無質押公司股份

而截至2020年11月16日止收市，於本年度，馮長革已通過其成立之信託的受控制法團Eagle Seeker Company Limited以及個人於市場已累計增持26次合計1,726.5萬股和諧汽車，不排除未來繼續增持的可能。

該公司又稱，博力達思發布的報告中的相關指控是錯誤、捏造、毫無事實根據，疑與第三方串通，打壓公司、損害公司名譽、獲取不正當利益，公司再次予以強烈譴責。同時，公司已委託律師對其開展法律行動，依法追究其法律責任。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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