京東：支持反壟斷監管　補貼不是集團主要策略

他亦指，接近8成的新活躍用戶均來自低線城市，同時45歲以上消費者成網購人群的新重要來源。惟商品類別增長表現參差，健康、居家、生鮮、消費品等增長較快，但其他類別因國際供應鏈仍未完全恢復而受影響。他補充，日用百貨類商品的網絡化率仍未及3C家庭電器類，意味着集團在該業務上有更大增長空間，日用百貨不久有望成為京東平台上的第一大品類。

另外，京東首席財務官許冉表示，自公司開放京東物流以來，向外部客戶提供服務方面取得明顯進展，今年9月外部訂單已貢獻京東物流的一半收入。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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