夜市UPDATES：美股升勢回順　港股夜期高水近百點

美股道指周一高開曾逼近3萬點，目前升勢回順至29,741點，仍飆262點或0.89%；標指報3,601點，升16點或0.47%；納指報11,848點，升19點或0.16%。港股期指夜市目前報26,475點，升103點，高水93點。

上周道指連續第2個交易日上漲4%。標指周五創下收市新高，單周漲幅為2.2%；納指下滑0.6%。分析同時認為，美股上漲可能反映了兩名當選總統顧問的言論。這兩名顧問表示，儘管感染人數不斷上升，但他們反對全國範圍內的封鎖限制措施。

郵輪股和航空股普遍上漲，嘉年華漲6.7%，挪威郵輪公司升6.7%，皇家加勒比郵輪漲5.9%。

【22:30】疫苗開發再傳來利好消息，美股道指早段大漲373點，報29,852點；以科技股為主的納指則跌14點，至11,814點。

輝瑞及BioNTech上周公布旗下聯手開發疫苗有效率逾90%，另一隻由生化公司Moderna周一公布的的疫苗的有效率亦達94.5%。Moderna股價急飆8.87%至97.32美元。

其他企業消息方面，美國PNC斥資116億美元現金收購西班牙對外銀行(BBVA)的美國業務，進身美國最大的區域性銀行。PNC料交易將增加2021年純利約21%及節省逾9億美元開支，消息刺激股價早段漲2.95%至126.4美元。

美國最大家居產品零售商家得寶(Home Depot)宣布以每股56美元或溢價25%收購同業HD Supply，涉資91億美元。HD Supply股價早段急升24.17%至55.64美元。

此外，美國最大商場業主Simon Property Group股價升6.85%至79.82美元，主要是另一商場Taubman Centers同意降低賣盤價，由原先疫症爆發前每股52.2美元，削至43美元。

摩根士丹利發表報告，認為V形經濟復甦、疫苗開發前景更加清晰，以及持續的政策支持，為明年股票、信貸營造有利的環境。該行建議投資者，相對於現金和國債，應「增持」股票及企業債及沽出美元，並認為應對商品市場保持「耐性」。

大摩預測標指到明年底將升至3,900點，10年期美債孳息率為1.45厘，而美元在2021年底前將跌4%。該行又把明年金價平均預測，由之前估計每安士1,950美元降至1,825美元。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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