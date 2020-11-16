美股牛氣沖天　5觸目科企趕年底上市

儘管美國經濟未脫險，但科技新股輪住上市。除備受關注的短租房屋網站Airbnb外，外賣平台DoorDash、網上折扣零售商Wish、分期貸款商Affirm和兒童遊戲公司Roblox均預計會於今年底前進行首次公開招股(IPO)。

科技新股不絕，反映科技業在疫情中異軍突起，加上美國大選結束，民主黨拜登被認定成為下任美國總統後美股揚升，為正在觀察市場反應的科企增添上市信心。疫情期間，便利人們在家工作和學習的產品和服務大受歡迎，投資者爭相投資受惠股份，如視像會議平台Zoom、互聯網保安公司Cloudflare和網上零售商Etsy。

科技股表現強勁，令有意上市的科企希望在市況改變前推動上市計劃。當中，美國最大外賣平台DoorDash上周五公布的招股書顯示，由於疫情期間外賣需求急升，今年首9個月收入達19億美元，較去年同期的5.87億美元增逾兩倍；於第二季，亦即居家令在各州最廣泛實施時，更一度錄得2,300萬美元盈利，而總結今年首9個月，虧損由去年同期的5.33億美元收窄至1.49億美元。

DoorDash有逾1,800萬個客戶和100萬名獨立外賣員，在美市佔率由2018年1月的17%升至今年10月的50%。該公司初步計劃集資一億美元，並將以代號「DASH」於紐交所掛牌。

至於為人熟悉的Airbnb，據悉尋求上市集資約30億美元。事實上，Airbnb早有上市計劃，但疫情不但令計劃暫停，更迫使該公司裁員，並需要發債集資及降低估值。不過，境內遊增加下，該公司近月業務見改善。另有消息指，Airbnb除計劃今年內於納市掛牌，亦計劃明年於硅谷的長期證券交易所掛牌。

多隻重磅新股年底掛牌，勢進一步推高美國全年新股市場總集資額。今年以來，美國新股市場總集資額已達到破紀錄的逾1,400億美元。

市場相信科技新股潮更勢延續至明年，雜貨送遞公司Instacart、軟件商UiPath、二手衣服平台Poshmark和ThredUp均計劃明年上市；網上按揭商Better.com已聘請銀行協助其於明年上市；交友應用程式Bumble亦計劃明年初上市。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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