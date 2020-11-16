壹傳媒獲近3300萬保就業補貼　半年仍蝕1.44億　連續5年半見紅

艾德證券期貨聯席董事陳政深指，壹傳媒數碼業務靠訂閱支撐，過往多靠政治議題來提升訂閱人數，但訂了以後讀者未必有閱讀該公司新聞的習慣。此外，由於香港人口有限，訂閱人數難以保持增長。

該公司透露，於9月底，《蘋果日報》的香港登記會員基數為約380萬人，當中約63萬人為付費訂閱者。不過陳政深認為，該公司要在數碼業務上突破，看來只有從加費着手，然而市場是否能承受加價成疑，且一定會令訂戶數目下跌。

根據本次的業績公告，壹傳媒上半財年總收益5.69億元，每股基本虧損5.5仙，不派中期息。除了數碼業務虧損逾3,000萬元之外，壹傳媒的互聯網廣告收入等亦顯著跌53.43%至8,276.9萬元，公司解釋，客戶數碼廣告支出大幅下降，乃由於新冠肺炎疫情給香港和台灣帶來嚴重的經濟衰退。

此外，印刷業務於期內虧損1.02億元。在今年4月至9月期間，《蘋果日報》每期平均淨發行量為每日8.61萬份，按年減少5.58%。在其他收入方面，曾因應政府6月至8月的「保就業」計劃，獲得補助近3,297萬元。

於9月底，公司的負債比率為35.1%，六個月內增長3.6個百分點。而帳面總值3.74億元之集團台灣物業已抵押予多家銀行，換取其獲授銀行融資。公司亦披露，於10月8日，向黎智英取得一筆額外1.5億元的貸款，他向公司提供的貸款本金總額為6.5億元，截至本周一止公司仍未償還。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，扎根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020