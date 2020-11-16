渣甸山白建時道81號批建1幢樓面約5508方呎洋房

至於分層住宅方面，包括長沙灣順寧道320至328號，准建1幢24層高住宅大廈，可建商住樓面共約48,035方呎。至於鴨脷洲大街26至30號，則批建1幢27層高商住樓，涉及樓面共約40,942方呎。

該月亦批出不少商業及酒店項目，當中由會德豐地產負責發展的九龍灣啟興道3號九龍貨倉，獲批商業圖則，可建逾55.45萬方呎樓面。另外，紅磡暢通道1號中旅貨運物流中心，批建1幢26層高酒店，發展樓面約22.85萬方呎。

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