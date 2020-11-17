東方日報B1：摩笛吹恒指明年底上28700點

大摩調升恒指2021年底目標，較周一收市有逾8%的潛在升幅。

市場擔心美國總統特朗普於本屆任期最後兩個月「玩嘢」加緊打壓中國，務求製造既定事實，就算自己下台，新總統也要執行其對華路線。不過，券商摩根士丹利(下稱大摩)出來派「定心丸」，於最新的策略報告中把恒生指數2021年底目標調高16.66%至28,700點，並提出提高港資股於投資組合比重等6大策略。

大摩最新的恒指目標比周一收市有8.79%潛在升幅，差距不算很大；而其將國企指數及內地A股滬深300指數之明年底目標，分別上調至11,400點及5,570點後，比周一收市也不過分別高7.77%及13.58%。不過，該行兩個月前更新恒指目標時是下調逾12%至24,600點，並且勸喻投資者別憧憬大市能夠大幅反彈，因此今次的展望已經顯著變得樂觀。

大摩看好內地明年經濟及人民幣兌美元的表現，而人民幣強勢的意義在於，內地上市公司以人民幣列帳的盈利本身有增長之餘，折算成美元後還多了一重「匯兌收益」。

該行認為，即使內地流動性會從救市時所見的高峰逐漸回歸正常，民眾儲蓄率已從首季疫情爆發時的高峰開始回落，向消費市場釋出購買力，而且企業補充庫存及工業利潤皆向好。此外，已公布今年第三季業績的MSCI中國指數及MSCI中國A股指數成分股，整體盈利比市場預期分別高10.5%及9.5%。

話雖如此，該行認為A股與離岸上市中資股之間的差距明年會比較有限，潛台詞就是滬深300指數今年截至周一收市為止累漲19.71%、跑贏國指近25個百分點的風光或許不再。

選股方面，大摩首先建議因應內地信貸增長將放慢至相對正常的速度，而減持房地產類股份，轉投公用股，並吸納股價較落後的非必需消費股。放眼將來，挑選個股宜留意上市企業的環境、社會和管治(ESG)表現，亦可留意具顛覆性的技術創新、疫後民眾更着重保健等結構性趨勢。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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