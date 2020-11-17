歐股收市上漲　BBVA急升15%

新冠肺炎疫苗研究再有正面進展，刺激歐洲股市周一(16日)上漲。英國富時100指數收報6,421點， 升104點或1.66%；法國CAC指數收報5,471點，升91點或1.7%；德國DAX指數收報13,138點，升61點或0.47%。

輝瑞及BioNTech上周公布旗下聯手開發疫苗有效率逾90%，另一隻由生化公司Moderna周一公布的的疫苗的有效率亦達94.5%。消息提振市場風險胃納，全球股市周一表現向好。

歐洲電訊商Vodafone表示，上半年經調整後的收益下降了1.9%至70億歐元，集團收入下降了2.3%至214億歐元，主要是疫情影響了漫遊收入和手機銷量下降。Vodafone股價收市升6.91%。

英國皇家郵政股價反覆下跌1.68%，此前報道指英國郵政局擬結束與前者的長久合作關係。

西班牙外換銀行(BBVA)同意以116億美元的價格將其美國業務BBVA USA Bancshares出售給PNC金融服務集團，BBVA股價收市急升15.25%。

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