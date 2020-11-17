耶倫：以貨幣政策應對疫情存在局限性

美國聯儲局前主席耶倫接受外媒訪問時表示，全球主要央行在應對新冠肺炎疫情引發的經濟危機上，一直有良好的表現，但警告貨幣政策存在局限性。

美國國會尚未就下一輪財政刺激方案達成共識，對此，耶倫強調，財政救濟措施是有效幫助經濟復甦的「必要」工具。

耶倫聯儲局主席任期在2018年2月屆滿。最近有報道指，如果拜登明年入主白宮，耶倫有可能會擔任財政部長一職，而另一個財政部長一選是聯儲局理事布雷納德。

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