克拉里達：短期內美國經濟或頗具挑戰

外媒報道，美國聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，新冠肺炎疫情在今年春季開始對經濟造成嚴重拖累，預期美國經濟需要一段時期才能實現復甦，至於長期物價穩定性仍然處於2%水平。

克拉里達指，在爆發疫情之後，初步而言美國復甦步伐趨向強健，但隨着近期疫情反彈，相信未來一至兩個月經濟可能會頗具挑戰。

他又稱，對於聯儲局應對疫情而作出的貨幣政策感到滿意，強調未來可能需要進一步實施支持性的貨幣政策和財政政策。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，扎根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020