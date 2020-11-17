紐約期油收漲逾3%　企穩41美元關

國際油價周一(16日)做好，紐約12月期油收報每桶41.34美元，升1.21美元或3.01%；布蘭特12月期油收報每桶43.82美元，升1.04美元或2.43%，均延續了上周逾8%的升幅。

石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)聯合技術委員會周一召開了網上會議，認為由於新冠肺炎疫情反彈引發各國開展新一輪的封鎖，石油市場的風險偏向下行，故建設成員國應考慮將增產計劃推遲3至6個月的方案。

OPEC+部長級聯合監測委員會將於周二舉行會議。由23個國家組成的OPEC+聯盟將在11月30日至12月1日的會議期間，就是否調整減產協議作最終決定。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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