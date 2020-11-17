美股道指升470點　疫情危機以來首次創收市新高！

疫苗開發再傳來利好消息，美股3大指數周一(16日)大幅上漲，道指以近全日最高位收市，直撲三萬點大關，收報29,950點，升470點或1.6%，為自今年2月12日以來首次創收市新高，完全抹去新冠肺炎疫情危機以來的跌勢。

標指亦創收市新高，全日收報3,626點，升41點或1.16%；納指收報11,924點，升94點或0.8%。以小型股為主的羅素2000指數收報1,785點，升41點或2.37%，創收市新高。

輝瑞及BioNTech上周公布旗下聯手開發疫苗有效率逾90%，另一隻由生化公司Moderna周一公布的疫苗的有效率亦達94.5%。Moderna股價全日急飆近一成；其競爭對手輝瑞則下挫3.34%。

疫苗研究持續有正面消息，進一步提振投資者對經濟強勁復甦的預期。波音公司股價全日大漲8.17%，為道指表現最好的成分股；雪佛龍、迪士尼分別收市上漲7.19%和4.6%。

大型科技股個別發展，蘋果公司收市升0.87%；Netflix則跌0.77%。旅遊出行股做好，兩大叫車平台Uber和Lyft分別收漲3.36%和6.34%；嘉年華郵輪大漲9.68%。

摩根士丹利發表報告，認為V形經濟復甦、疫苗開發前景更加清晰，以及持續的政策支持，為明年股票、信貸營造有利的環境。該行建議投資者，相對於現金和國債，應「增持」股票及企業債及沽出美元，並認為應對商品市場保持「耐性」。

大摩預測標指到明年底將升至3,900點，10年期美債孳息率為1.45厘，而美元在2021年底前將跌4%。該行又把明年金價平均預測，由之前估計每安士1,950美元降至1,825美元。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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