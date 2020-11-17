據報拜登周一與微軟等企業行政總裁進行會議

外媒報道，宣稱勝選的民主黨總統候選人拜登周一(16日)與通用汽車和微軟公司等企業的行政總裁，以及主要工會的領導人進行視像會議，以便規劃他上台後如何應對新冠肺炎疫情並刺激經濟。

參加對話的工會領袖包括美國勞工總會與產業勞工組織的Richard Trumka、聯合汽車工人協會Rory Gamble，以及其他一些勞工組織的領袖。通用汽車Mary Barra和微軟Satya Nadella等企業的行政總裁亦參加了該會議。

拜登表示，「為了使經濟回到正軌，我們都同意共同的目標... 我們不能只是重建經濟，我們必須重建更好的經濟。」他指，必須遏制疫情才能使美國經濟回到正軌，並指希望聽到各界不同的意見如何重建經濟。

拜登政府的經濟計劃基於其競選期間提出的「更好重建」的建議，包括在清潔能源和基礎設施上的2萬億美元支出，目標是在清潔能源、可持續發展等行業上創造數百萬個職位。

拜登還建議一項7,000億美元「購買美國產品」的製造業計劃，其中包括在其首個任期內讓聯邦政府額外購買美國工人生產的4,000億美元產品，以及聯邦資助研發的3,000億美元。

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