Airbnb擬美掛牌上市 估值料逾300億美元
2020年11月17日 06:38
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(Getty Images圖片)
房屋短租服務平台Airbnb周一(16日)向美國證交會(SEC)提交招股說明書，預期將集資最多30億美元，其估值相當於逾300億美元，將以上市代號「ABNB」在納斯達克交易所上市。
根據招股說明書，Airbnb在今年第三季錄得收入13.4億美元，按年下跌近19%；錄得淨利潤2.19億美元。今年首9個月計，公司收入按年跌逾32%至25億美元；淨虧損按年擴大超過一倍至6.97億美元。
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