Airbnb擬美掛牌上市　估值料逾300億美元

房屋短租服務平台Airbnb周一(16日)向美國證交會(SEC)提交招股說明書，預期將集資最多30億美元，其估值相當於逾300億美元，將以上市代號「ABNB」在納斯達克交易所上市。

根據招股說明書，Airbnb在今年第三季錄得收入13.4億美元，按年下跌近19%；錄得淨利潤2.19億美元。今年首9個月計，公司收入按年跌逾32%至25億美元；淨虧損按年擴大超過一倍至6.97億美元。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，扎根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020