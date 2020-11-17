【A股點評】伊利常温奶疫後銷售轉旺

疫情過後，常溫奶需求轉趨旺盛，伊利股份營收增速穩健，疫情激發民眾對於健康的重視，遂消費更多奶類產品，常温奶第二、三季度較第一季度的收入出現明顯的改善，加上庫存因素，實現高增長，第三季度收入增長水平高於去年銷售收入累計按年增長4.43%，伊利上半年度收入增長5.29%。

前三季度公司的毛利率為37.0%，按年下降0.7個百分點，第三季度毛利率為34.7%，按年下降1.3個百分點，主要是由於原奶價格增長，前三季度的銷售、管理、研發、財務費用分別為22.61%、4.56%、0.44%、0.14%，按年變幅為-1.05%、0.22%、-0.04%及0.20%。其中，第三季度銷售、管理、研發、財務費用率分別為20.44%、4.73%、0.47%、0.07%，按年變幅為-1.38%、0.24%、-0.09%及-0.36%，前三季度淨利潤率為8.22%，按年下跌0.02個百分點，其中第三季度淨利潤8.74%，按年增加0.88個百分點。

根據尼爾森零售研究數據，公司前三季度在常溫液態奶、低溫液態奶、嬰幼兒配方奶的市場佔有率分別為38.8%、15.2%、5.9%，按年上升0.8%個百分點、0.2%個百分點、下跌0.3個百分點，反映出公司液態奶產品市佔率的提升，前三季度，液體乳、奶粉、奶製品、冷飲產品營收佔公司總收入比重78.6%、12.9%、8.3%，按年增長2.2%、40.2%及10.65%，奶粉及奶製品呈現明顯恢復態勢，其中一個主要原因是海外疫情嚴重，進口受阻，為國內奶粉及奶製品創造較好的發展機會，公司2020年全年目標是970億元人民幣，目前完成737.7億元人民幣，我們預計公司可順利達到全年目標。

我們認為，2020至2022年公司營收分別為976.85億元人民幣、1,094.26億元人民幣及1,209.82億元人民幣，母公司應佔溢利分別為75.56億元人民幣、85.95億元人民幣及96.60億元人民幣，對應每股淨利潤分別為1.24元人民幣、1.41元人民幣及1.59元人民幣，給予「推薦」評級。

中國銀河國際證券

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