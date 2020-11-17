【專家點評】陳正犖：內地經濟穩步復甦

內地10月固定資產投資勝預期，整體固定資產投資增長從1至9月的按年上升0.8%，加快至1至10月的1.8%，房地產投資繼續帶動整體投資增長，1至10月按年升6.3%，升幅強勁。製造業投資亦迅速恢復，從1至9月的下跌6.5%，收窄至1至10月的下跌5.3%。基建投資則穩步回升，年初以來累計增長擴大至0.7%。

工業生產方面，10月工業增加值按年增長6.9％，與9月持平，高於市場預期。與2019年10月相比，今年減少了兩個工作日，故此實際上工業表現動力改善。受惠於穩健的出口和投資活動，紡織、塑膠製品、黑色金屬和有色金屬、電子機械和化學製品等行業的工業增加值上升。

零售銷售略遜於預期，不過按年升幅，仍由9月的3.3%改善至10月的4.3%。佔整體零售銷售額的四分一的網上商品銷售額，按年增長由1至9月的15.3%，擴大至1至10月的16%。值得注意的是，餐飲收入今年首次恢復增長，從9月的下跌2.9%反彈至10月的增長0.8%。汽車銷售增長亦穩固，10月按年升12%，9月升幅為11.2%。

雖然內地最新零售銷售表現略為令人失望，但整體活動復甦動力保持不變，消費品銷售仍邁向復甦，就業市場改善，10月失業率進一步下降了0.1個百分點至5.3%，將促進未來的居民開支。隨着餐飲收入恢復增長，消費服務可能在疫苗面世憧憬下獲注入更多動力。企業對提高資本開支的信心回暖，私人和製造業投資也逐步回升，加下內地政府之前投放的財政刺激措施，仍未完全見效，或對未來投資和更廣泛的經濟活動帶來進一步支持。特別是，我們傾向認為近期的通縮風險和債市壓力，並不支持人行迅速退出寬鬆政策，我們對內地第四季經濟或增長5.9，明年首季或增長約16%的預測，保持信心。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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