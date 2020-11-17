【市前重點睇】道指飆470點創新高　金價靠穩

●美匯指數跌至92.571，港匯見7.7536，離岸人民幣(CNH)跌至6.571，美元兌日圓處104.54，歐元升至1.1857，英鎊企1.3216。金價企1,888.9美元。布油報43.82美元，紐油企41.45美元。道指期貨靠穩。

●房屋短租服務平台Airbnb周一(16日)向美國證交會(SEC)提交招股說明書，預期將集資最多30億美元，其估值相當於逾300億美元。

●外媒報道，宣稱勝選的民主黨總統候選人拜登周一(16日)與通用汽車和微軟公司等企業的行政總裁，以及主要工會的領導人進行視像會議，以便規劃他上台後如何應對新冠肺炎疫情並刺激經濟。

●道指收報29,950點，升470點或1.6%，為自今年2月12日以來首次創收市新高，完全抹去新冠肺炎疫情危機以來的跌勢。標指亦創收市新高，全日收報3,626點，升41點或1.16%；納指收報11,924點，升94點或0.8%。

●港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報26,455點，升73點或0.28%。

●即月恒生指數夜期收報26,443點，升71點，高水61點，成交22,364張。

●聯儲局副主席克拉里達指，在爆發疫情之後，初步而言美國復甦步伐趨向強健，但隨着近期疫情反彈，相信未來一至兩個月經濟可能會頗具挑戰。

●紐約12月期油收報每桶41.34美元，升1.21美元或3.01%；布蘭特12月期油收報每桶43.82美元，升1.04美元或2.43%。

●紐約12月期金收報每安士1,887.8美元，升1.6美元或0.08%，連升3日。

●美國聯儲局前主席耶倫表示，全球主要央行在應對新冠肺炎疫情引發的經濟危機上，一直有良好的表現，但警告貨幣政策存在局限性。

●英國富時100指數收報6,421點， 升104點或1.66%；法國CAC指數收報5,471點，升91點或1.7%；德國DAX指數收報13,138點，升61點或0.47%。

●美國證交會(SEC)宣布，主席克萊頓(Jay Clayton)將於今年底離任。54歲的克萊頓2017年離開任職的律師事務所Sullivan & Cromwell，擔任SEC主席，期間集中保障小投資者利益。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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