【股民熱話】高息兼具人仔升值概念　何解內銀股估值仲咁平？

內地公布最新經濟數據，10月份工業增加值按年增長6.9%，社會消費品零售總增長4.3%，表現可謂冠於全球主要經濟體同期表現。理論上，內地經濟增長復甦勢頭穩定，反映經濟景氣的內銀股應該有好表現，但何解眼前幾大內銀股估值仲係咁平呢？

筆者認為，內銀股估值便宜，有三大原因。首先，是市場對中國經濟數據打折。表面上中國經濟數據勝過其他主要經濟體，但實際上市場樂觀之餘有所保留，尤其是中美關係未明，內銀股的估值要長期打折；其次是內地經濟復甦步伐，部分動力是由內銀在政策主導下「讓利」的結果，站在前因後果的角度，經濟復甦只是一定程度犧牲內銀股東利益支持而換來的現象，內銀股估值不跟升必有原因；第三，內地經濟愈是改善，意味貨幣政策寬鬆度或會趨緊，可企業債務仍然嚴峻，最近就連大型國企亦現債務違約潮，作為大債主的內銀的經營情況仍然充滿挑戰，估值便宜自有原因。

雖然，近期不少分析預計，明年人民幣會繼續保持強勢，甚或會見6.3至6.4水平，惟以目前水平相比，相信升值空間不到5%，對於內銀股估值是有支持，但刺激的空間卻在遞減。

那到底內銀股是否藉得買入？筆者認為，若不介意持有人民幣資產，內銀股的派息穩定而息率吸引，中長線繼續持有收息並無不可，反正估值平貴都係咁收息。但若然純綷短線投機，現水平則要小心，畢竟中美之爭，相信遲早燒到去金融領域，內銀股的海外業務或受衝擊，唔知幾時會重大不利消息出現，且9月下旬以來內銀股普遍累積了一定升幅，建議待調整出現再作考慮。

東網產經專欄作者 帥哥

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