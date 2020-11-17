【中美科技戰】華為整體出售榮耀資產予深圳市智信新信息技術

華為周二(17日)在官網發表聲明，在產業技術要素不可持續獲得、消費者業務受到巨大壓力的艱難時刻，為讓榮耀渠道和供應商能夠得以延續，決定整體出售榮耀業務資產，收購方為深圳市智信新信息技術。對於交割後的榮耀，華為不佔有任何股份，也不參與經營管理與決策。共有30餘家榮耀代理商、經銷商聯合發起了是次收購，這也是榮耀相關產業鏈發起的一場自救行為。聲明中未有交代作價。

深圳市智信新信息技術由深圳市智慧城市科技發展集團與30餘家榮耀代理商、經銷商共同投資設立。當中包括天音通信、蘇寧易購集團、北京松聯科技、深圳市順電實業、山東怡華通信科技、深圳冀順通投資、河南象之音健康科技、福建瑞聯優信科技、內蒙古英孚特通訊技術及哈爾濱金潭科技發展等。

多家企業在內地報章發布聯合聲明，指此次收購既是榮耀相關產業鏈發起的一場自救和市場化投資，能最大化地保障消費者、渠道、供應商、合作夥伴及員工的利益；更是一次產業互補，全體股東將全力支持新榮耀，讓新榮耀在資源、品牌、生產、渠道、服務等方面汲取各方優勢，更高效地參與到市場競爭中。

聲明還稱，所有權的變化不會影響榮耀發展的方向，榮耀高層及團隊將保持穩定。投資新榮耀的經銷商和代理商也承諾：未來只享有財務上的投資回報，在業務側將遵循公平交易的市場化原則，與其他經銷商、代理商享受同等機會。

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