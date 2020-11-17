【專家點評】林嘉麒：舊經濟股喜添新催化劑

上周股市靠疫苗進展消息撐起，就算歐美近日疫情轉趨嚴重，短期經濟應會受到封城影響而面臨挑戰。投資者眼光卻放得遠，只憧憬疫苗面世後的樂觀情況。儘管看法離地，惟事實是，投資股票就是買憧憬，大市走勢沒有「錯」。既然炒復甦，資金憧憬經濟復甦，自然流入舊經濟股。再者，受制於國家短期內將推出平台經濟反壟斷法，新經濟股上周一度暴跌，就算近日反彈，短期仍要憂慮下一次消息出台的震撼力。

長線而言，新經濟股必然是首選，但現階段短炒可先留意舊經濟股，皆因有了新的催化劑。催化劑則是區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)終於正式簽署，中長線亞太地區經濟往來將更頻繁，有利於區內經濟及股市表現。

首先要知道，RCEP於2012年由東盟發起，洽談長達8年以上，旨在通過削減關稅及非關稅壁壘，建立一個統一市場的自由貿易協定。今次協議除東盟十國外，還有中國、日本、南韓、澳洲、新西蘭五個國家，而印度則中途退出。相關國家共有人口約36億，佔全世界78億總人口的近一半。15國的經濟總量約為27萬億美元，佔全球GDP的約三分之一，貿易額也約佔全球的三分之一，加上多國屬於新興市場國家，對未來全球GDP增長極具代表性。

再者，RCEP談判涉及中小企業、投資、經濟技術合作、貨物和服務貿易等十多個領域，以減免貨物貿易和服務貿易關稅、降低市場准入門檻為主，因此更有利於各國在各方面的經濟往來。

過去數年，美國總統特朗普奉行美國優先政策，築起貿易壁壘，中國亦一直在與其周旋。有分析認為，就算換上拜登，美國對中國經濟及貿易的打壓，方向上是不會改變的，中國有必要尋求突破限制。中國戰略上有需要重新構建全球貿易體系，而RCEP是重要基礎，為中國制定貿易規則爭取主動權發揮着重要的作用。

另一方面，在拜登上任後，美國重返TPP可能性大增，預期新一屆政府會努力重塑世界貿易秩序以維護其地位。與特朗普激進手法相比，拜登可增強投資者對貿易問題上的長線樂觀心態。稅項的降低有利於企業成本及盈利表現，如果特朗普在美國本土的減稅是重大利好，相信RCEP則可令全球更多企業受惠。

15個亞太國家打造世界最大經濟圈，從事貿易、物流、金融商業、科技服務、以至航空等板塊均可受惠，除物流股外，其他相關股份一直處於低水狀況，估值一直存有折讓，低吸博中線絕對可以考慮。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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