太古分拆Cadeler於奧斯陸上市　套現最多1.87億美元

太古( 00019 )公布，就全資附屬太古海洋開發建議分拆Swire Blue Ocean A/S(已更名為 Cadeler A/S)於奧斯陸證券交易所上市，Cadeler已於挪威宣布進行首次公開發售之建議條款，將會出售包括Cadeler的新股，以及太古海洋開發持有的Cadeler現有股份。

首次公開發售的定價將在一個價格範圍內，太古海洋開發的所得款項總額將介乎1.6億至1.87億美元(包括償還集團公司之間的債務)。出售的股份數量將隨市場需求而改變。然而，太古海洋開發將不會在首次公開發售完成後持有Cadeler超過50%股份。

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