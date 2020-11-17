傳白加道豪宅劈價3億元易手　原業主帳面蝕1200萬

香港經濟前景不明朗，投資者陸續劈價沽售豪宅套現。市場消息指出，屬香港超豪地段的山頂白加道，有單位放盤兩年後，近日減價36%易主。

據悉，該單位為白加道28號單號屋，實用面積約5,700方呎，市傳以約5.3億港元成交，呎價約9.3萬元。該物業於2018年已放盤，當時叫價8.3億元，近日大幅減價3億元或36%，終於有買家承接。

資料顯示，原業主於2015年11月以5.42億元購入上址，持貨5年帳面虧蝕1,200萬元，若加上印花稅及佣金等使費，損失更為慘重。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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