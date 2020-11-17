【港股開市】滙豐漲1%　京東績後急挫

港股開市個別發展，恒生指數升133點或0.5%，報26,515點；國企指數高開19點或0.18%，報10,597點；科技指數跌31點或0.38%，報8,044點。

三桶油顯著反彈，開市齊漲2.5%，是表現最佳幾隻藍籌。

金融股合力撐市，滙豐控股升1.1%報39.25港元；友邦保險升1.7%報88.95元；中國平安及香港交易所升1.2%及1%。

京東集團公布業績後「散水」，股價挫7.9%報339元。其他大型科技股欠缺動力，美團回吐1%；騰訊及小米跌0.2%；阿里巴巴升0.4%。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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