【數碼商機】邵志堯：新經濟企業成功關鍵在善用槓桿

古希臘科學家阿基米德應該是世界上最早懂得運用槓桿原理的人，他曾誇口說：「給我一個支點，我就能移動地球。」這句話有兩個重點，第一就是要找到支點，第二就是借力。在互聯網世界中支點就是平台，借的力就是人家的資源，意味着你只要搭建好一個很好用的平台手機軟件去槓桿閒置資源，你便會取得世界級的報酬。

綜觀世界的近幾年的超级獨角獸如抖音、滴滴打車、Airbnb、餓了麼等，全都是沒有實質的資產，只是搭建一個平台，由其他用戶提供內容、產品和服務，抖音的用戶心甘情願和不眠不休製作高質素的短視訊，滴滴打車沒有一輛汽車，但有數以千萬計的車輛的汽車任由他們調動，這些獨角獸能撬動世界上的閒置資源，很多車輛大部分時間都是在停車場中，静止時間多於跑動的時間，滴滴只是把它激活便有如斯效果。

新經濟企業在搭建好平台以後，他的邊際成本貼近零，邊際成本指的是每增加一個客戶或産品的成本。以書本為例子，實體書需要紙張、墨料、倉存和等費用，每一本書都有一定成本，但是電子書製作好以後十萬本和一百萬本的邊際成本都是零，若果只是由一個作者負責提供內容是需要付出稿費，閲文之類的平台連作家也不用養，閒置的文字創作者無限量提供內容供平台去收錢。

大家都曉得搭建平台的好處，為甚麼有些人會成功、有些人會失敗？阿里巴巴為企業方便做生意的想法肯定不是只有他一人，他的成功是他槓桿了寶貴的人力資源，他的宏大變革目標MTP為他撬動了人才，在杭州起動的時候，他找到了十八羅漢，需要資金的時候，找到了蔡崇信，到需要定大戰略的時候，找到了參謀長曾鳴，金錢買不到這批人才，信念才能吸引他們聚在一起成就大業。

江西財經大學客座教授 邵志堯

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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