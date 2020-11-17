花旗：疫苗問世利淡美元　明年或展開20%跌勢

外電報道，花旗集團發表報告指出，如果新冠疫苗廣泛供應，幫助重振全球貿易和經濟增長，美元明年很可能展開高達20%的下跌走勢。

美匯指數最新報92.49，相較3月高位約102.49下滑約一成；年初迄今累計下跌4%。生化公司Moderna周一(16日)公布的疫苗的有效率達94.5%，疫苗利好消息刺激股市上揚，影響了美元、日圓和美國國債等避險資產需求。花旗策略師Calvin Tse等相信，疫苗分配將核實我們所有的熊市信號，使美元走上與2000年代初至2000年代中期相似的道路。

該行指出，策略師們一直認為，美國大選、疫苗突破和聯儲局政策可能會嚴重打擊美元。大選最終沒有成為美元大跌的催化劑，但宏觀經濟背景將是更

大的驅動因素。

花旗預計，除了疫苗突破的影響外，美元還將受挫於全球經濟正常化情況下聯儲局繼續鴿派立場，世界其他地區可能會以更快的速度增長，而投資

者將撤出美國資產、轉入國際資產。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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