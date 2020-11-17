中國經濟：首10個月地方債發行6.12萬億人民幣

中國財政部公布，2020年10月全國發行地方政府債券4,429億元人民幣(下同)。其中，發行一般債券1,590億元，發行專項債券2,839億元；按用途劃分，發行新增債券1,899億元，發行再融資債券2,530億元。

10月份，地方政府債券平均發行期限13.5年，其中一般債券15.1年、專項債券12.6年。地方政府債券平均發行利率3.67%，其中一般債券3.7%、專項債券3.66%。

1至10月，中國發行地方政府債券61,218億元。其中，發行一般債券21,412億元，發行專項債券39,806億元；按用途劃分，發行新增債券44,944億元，發行再融資債券16,274億元。

期內，地方政府債券平均發行期限14.9年。其中，一般債券15年，專項債券14.8年。地方政府債券平均發行利率3.4%。其中，一般債券3.33%，專項債券3.43%。

此外，經第十三屆全國人民代表大會第三次會議審議批准，2020年中國地方政府債務限額為288,074.3億元，其中一般債務限額142,889.22億元，專項債務限額145,185.08億元。

截至10月末，全國地方政府債務餘額258,074億元，控制在全國人大批准的限額之內。其中，一般債務128,498億元，專項債務129,576億元；政府債券256,159億元，非政府債券形式存量政府債務1,915億元。地方政府債券剩餘平均年限6.9年，其中一般債券6.2年，專項債券7.5年；平均利率3.51%，其中一般債券3.51%，專項債券3.5%。

--------------------------

本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》上市公司，扎根香港廿三年，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020