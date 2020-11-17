【專家點評】麥嘉嘉：中國家電受惠RCEP簽署

國家統計局公布的數據顯示，10月份，社會消費品零售總額同比增長4.3%，比9月份加快1.0個百分點，並刷新年內高位。前三季度的家電出口大幅回升，累計按年增長17%。內需消費為內地經濟重要支柱，政策積極支持。

今年第三季收入按年升71%至137億元，盈利升28%至4.9億元，扣除非經常性損益的盈利更大升97%至4.3億元，主要是海信日立併入財務報表所致。若撇除有關併表因素，集團期內收入仍增逾兩成。白色家電在震盪的市場中配置屬性強，可趁調整收集。

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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