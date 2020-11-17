美國前高官警告：全球央行無力化解儲蓄過高問題

外電報道，聯儲局前主席耶倫及美國前財政部長薩默斯出席創新經濟論壇時提到，全球充斥着太多儲蓄，惟央行沒有自己的工具來應對因此造成的經濟停滯。

耶倫表示，儲蓄過剩及投資短缺是已開發國家經濟面臨的核心問題。除了依靠央行實現健康增長外，必須有財政政策和結構性政策。她續指，儘管聯儲局最近採用了靈活的平均通脹目標，以便能有更多的空間扶持經濟發展，避免出現破壞性的通縮，但這種轉變「從長期停滯的觀點來看，並不會扭轉乾坤。」

薩默斯則表示，在可見的將來，央行為了扶持經濟可能必須將利率維持在非常低的水平。不過，這還不足以解決世界經濟面臨的「根本問題」，即促進經濟增長而不是資產泡沫的方式吸收多餘的儲蓄。

他稱，儘管財政政策將比過去發揮更大的作用，但這不一定意味着債務激增。

薩默斯於2013年時首次提出了長期停滯的觀點，當中指出全球經濟陷入一種儲蓄期望值大於投資的狀態，結果導致利率下降，嚴重限制了貨幣政策實現經濟強勁增長和目標通脹的能力。

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