人行易綱：金融是特許行業　必須持牌經營

中國人民銀行行長易綱發表研究文章，其中提到要管理好金融機構風險，而在推進改革方面，要加快推進證券發行註冊制改革，提高資本市場的透明度，讓投資者真正通過自我決策，在承擔風險的同時相應獲得投資收益。

易綱指出，金融是特許行業，必須持牌經營，嚴厲打擊非法集資、非法放貸和金融詐騙活動。居民要在正規持牌金融機構存款或投資，中國已經建立起存款保險制度和金融消費者保護機制，可以有效保障廣大居民的合法權益和資金安全。要穩步打破剛性兌付，該誰承擔的風險就由誰承擔，逐步改變部分金融資產風險名義和實際承擔者錯位的情況。

此外，他稱據研究發現，過去十多年來中國宏觀槓桿率上升較快，金融資產風險向銀行部門集中。針對這一問題，須着力穩住宏觀槓桿率，通過改革開放發展直接融資，讓市場主體能夠自我決策、自擔風險並獲得相應收益，由此在保持槓桿率基本穩定的同時，增強金融對實體經濟的支持力度，提升金融資源的配置效率。

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