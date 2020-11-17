港股格局：陳炳強指短線阻力在26800點

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，治療新冠肺炎疫苗研發再有新進展，市場對經濟復甦的預期升溫，帶動美股連日做好。不過，中美關係仍未明朗，港股短期仍有壓力。走勢上，恒指若能升穿26,800點阻力，下一站可睇28,000點，但如果繼續仍受制於26,800點阻力，26,000點為參考支持位，失守的話則有機會回試24,000點水平。

陳指出，市場憧憬疫苗快將推出，加快經濟復甦步伐，對舊經濟股如金融、旅遊及航運行業有利，加上新經濟股累升已多，資金買入舊經濟股追落後。他相信疫苗消息陸續有來，舊經濟股仍有炒作空間。不過，他認為新經濟股亦值得趁低吸納，因為未來經濟靠新經濟股所帶動的趨勢不變。

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本地經濟將於疫後谷底反彈，企業想轉危為機，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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