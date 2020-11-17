澳洲央行會議紀要：貨幣和財政政策支持需要持續一段時間

澳洲央行會議紀要指出，澳洲近期經濟前景略有改善。鑑於最近的財政刺激，現在的寬鬆政策將產生更大的影響，強調貨幣和財政政策支持需要持續一段時間，未來一段時間的重點將是政府債券購買計劃。

該行又指，低利率是一種全球現象，會影響匯率和資產價格，預計在實際通脹持續在2至3%的目標區間內之前，不會加息。但該行認為，進一步降息是不明智的，極不可能出現負利率，相信利率已經下調到合理的程度。該行委員會預計，至少三年內不會加息。

該行預期，失業率將維持在高位，CPI在一段時期內將受壓抑；至於經濟前景，取決於能否成功抑制住疫情，一攬子政策是對政府措施的補充，包括財政預算。

澳元兌美元短線波動不大，報0.73169；澳元兌港元報5.6723。

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