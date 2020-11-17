監管機構擬全球整頓影子銀行　料明年提建議方案

金融穩定委員會(FSB)發表的報告表示，3月份環球市場動盪期間，投資者急於套現、共同基金和非政府貨幣市場基金被大量贖回，以及美國國債的槓桿對沖基金交易，凸顯市場的脆弱。FSB稱，將在明年公布建議方案，增強貨幣市場基金的韌性，在2022年解決更廣泛的非銀行金融部門帶來的風險。FSB續稱，如非聯儲局和全球央行採取前所未有的支持措施，今年的壓力會大得多。

FSB主席兼聯儲局負責監管部門副主席Randal Quarle說，明顯地當局需要採取行動來解決這些問題。他又警告，金融體系仍然脆弱，因為引起動盪的結構和機制仍然存在。

該報告發現，投資者從主要貨幣市場基金中撤資帶來的壓力，其中包括3月份撤出的1,250億美元資金，共佔相關資產的11%。

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