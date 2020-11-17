拜登：美國須與盟友聯手在貿易上抗衡中國

美國民主黨總統候選人拜登宣布勝選後，周一(16日)在特拉華州與多間企業高層及工會領袖舉行視像會議。他指出，美國須與其他民主國家聯手，在全球貿易政策中統一立場，藉此抗衡中國。

他表示，美國須與其他民主國家結盟，這樣就可制定規則，而非讓中國及其他國家決定結果。他否認會奉行懲罰性的貿易政策，而是提高美國工人競爭力，確保勞工及環保領袖參與美方達成的任何貿易協議。

此外，拜登提到，他已就貿易問題與一些國家領導人會談，但沒有透露細節，包括會否加入新的亞太自由貿易協定。

美國總統特朗普任內無論向盟國或對手均採取進取的貿易政策，除了向中國貨品加徵關稅，亦向加拿大、墨西哥和歐盟的鋼鐵、鋁和其他商品加徵關稅。

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